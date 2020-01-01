Образовательный проект Культура

Образовательный онлайн-проект
Обучение
Образовательный интернет-проект, включающий в себя онлайн-курсы по направлениям: рисунок, живопись, графический дизайн, колористика, архитектурное проектирование, макетирование.
Урок: основы рисунка пастелью
Бесплатный обучающий урок познакомит с основами пастельной графики и расскажет об образовательном проекте "Культура".
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Урок: Основы рисунка
Базовый курс для тех, кто начинает обучение и хочет познакомиться с разными художественными материалами и техниками
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Курсы по живописи проекта «Культура»
Скетчинги: Городская среда и Архитектурный
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