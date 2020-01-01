Где и как научиться рисовать
Образовательный проект Культура
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Образовательный онлайн-проект

Обучение

Образовательный интернет-проект, включающий в себя онлайн-курсы по направлениям: рисунок, живопись, графический дизайн, колористика, архитектурное проектирование, макетирование.
Урок основы рисунка пастелью

Урок: основы рисунка пастелью

Бесплатный обучающий урок познакомит с основами пастельной графики и расскажет об образовательном проекте "Культура".

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Урок: Основы рисунка

Урок: Основы рисунка

Базовый курс для тех, кто начинает обучение и хочет познакомиться с разными художественными материалами и техниками

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Курсы по живописи проекта «Культура»

Живопись темперой. Осень

Живопись темперой. Осень

Масляная живопись. Фрукты и цветы

Масляная живопись. Фрукты и цветы

Скетчинги: Городская среда и Архитектурный

Скетчинг. Городская среда

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Архитектурный скетчинг

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