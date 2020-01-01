Где и как научиться рисовать
Зинаида Лукьянова-основатель проекта Фотошоп-мастер
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Обучение

Все обучающие программы проекта «Фотошоп-мастер» доступны на специальной онлайн-платформе, где клиент проходит обучение под руководством автора курса.

Вводные курсы по Adobe Photoshop

КУРС ФОТОШОП С НУЛЯ 4.0

ФОТОШОП С НУЛЯ 4.0

Самый полный курс по Adobe Photoshop для начинающих пользователей на русском языке от проекта «Фотошоп-мастер»

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Курс Фотошоп для чайников

Фотошоп для чайников

Видеокурс «57 практических уроков по фотошоп для чайников»

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Курс ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЛАЖИ в Adobe Photoshop

ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЛАЖИ в Adobe Photoshop

Курс для тех, кто хочет научиться создавать коллажи в Adobe Photoshop.

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КАТАЛОГ КУРСОВ ПРОЕКТА

Помогите тем, кто хочет научиться рисовать. Нажмите на кнопки.

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