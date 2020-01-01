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Новоалтайское художественное училище
Московский архитектурный институт
Институт имени И.Е. Репина
МГАХИ им. В.И. Сурикова
Российская академия Ильи Глазунова
Академия имени А.Л. Штиглица
Новосибирский университет архитектуры, дизайна и искусств
Художественные вузы
Список материалов в категории Художественные вузы
Заголовок
Новосибирский университет архитектуры, дизайна и искусств
Академия имени А.Л. Штиглица
Российская академия Ильи Глазунова
МГАХИ им. В.И. Сурикова
Институт имени И.Е. Репина
Московский архитектурный институт
Новоалтайское художественное училище
Московское художественное училище памяти 1905 года
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