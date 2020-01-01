Где и как научиться рисовать

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ

О школе

Creativshik — уникальная школа дизайна для самоучек всех возрастов!

Вводные бесплатные видеокурсы по дизайну и иллюстрации

Курс: Интенсив по графическому дизайну

Интенсив по графическому дизайну 2.0

О графическом дизайне самое главное!

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Курс: Adobe Illustrator на раз-два-три

Adobe Illustrator на раз-два-три

Пройдите 22 урока видеокурса

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Вводный курс по векторному фотореализму

Вводный курс по векторному фотореализму

Уроки работы с градиентной сеткой в программе Adobe Illustrator

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Основы векторной иллюстрации в CorelDRAW

Основы векторной иллюстрации в CorelDRAW

В пяти видеоуроках графический дизайнер Яна Грищева покажет вам, как создается векторная иллюстрация в стиле полигональной графики в программе CorelDRAW

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