ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ
О школе
Creativshik — уникальная школа дизайна для самоучек всех возрастов!
Вводные бесплатные видеокурсы по дизайну и иллюстрации
Вводный курс по векторному фотореализмуУроки работы с градиентной сеткой в программе Adobe Illustrator
Основы векторной иллюстрации в CorelDRAW
В пяти видеоуроках графический дизайнер Яна Грищева покажет вам, как создается векторная иллюстрация в стиле полигональной графики в программе CorelDRAW
Помогите тем, кто хочет научиться рисовать. Нажмите на кнопки.
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