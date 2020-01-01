Где и как научиться рисовать
Школа песочной анимации "Diaz-art"
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Онлайн-школа обучения песочной анимации

Обучение

Курс обучения песочной анимации от уровня любителя до владельца собственного шоу

В программе обучения школы

Художник-любитель

(Для тех, кто хочет научиться для себя)

Курс Художник-любитель школы песочной анимации "Diaz-art"

Курс Художник-любитель

Рисование песком: свет и тень

Объекты, люди, портреты и т. п.

Ближний и дальний план

Создание анимации (переходы)

Освещение, песок, камера, штатив

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Профессиональный художник

(Для тех, кто хочет потом работать в качестве художника песочной анимации)

Курс профессионального уровня школы песочной анимации "Diaz-art"

Курс профессионального уровня

Как работать на мероприятиях

Как подготовить выступление

Наработка портфолио

Выполнение первого заказа

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Работы ШКОЛЫ песочной анимации

Работы школы песочной анимации "Diaz-art"

САЙТ ШКОЛЫ

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Анонсы в школах

Онлайн-курс Ирины Климовой «Твоя первая пастель»

Пройдите онлайн-курс Ирины Климовой «Твоя первая пастель»:

Знакомимся с материалами:

сухая мягкая пастель,

специальная бумага,

пастельные карандаши;

Изучаем базовые приемы работы пастелью;

Разбираемся с основами цветовых и тональных соотношений;

Создаем настоящую пастельную картину!

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