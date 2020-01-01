Школа песочной анимации "Diaz-art"

Онлайн-школа обучения песочной анимации
Обучение
Курс обучения песочной анимации от уровня любителя до владельца собственного шоу
В программе обучения школы
Художник-любитель
(Для тех, кто хочет научиться для себя)
Курс Художник-любитель
Рисование песком: свет и тень
Объекты, люди, портреты и т. п.
Ближний и дальний план
Создание анимации (переходы)
Освещение, песок, камера, штатив
Профессиональный художник
(Для тех, кто хочет потом работать в качестве художника песочной анимации)
Курс профессионального уровня
Как работать на мероприятиях
Как подготовить выступление
Наработка портфолио
Выполнение первого заказа
Работы ШКОЛЫ песочной анимации
Помогите тем, кто хочет научиться рисовать. Нажмите на кнопки.
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