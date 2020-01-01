Где и как научиться рисовать
Валентина Маяцкая Основатель Академии цифрового искуcства "Valleg Academy"
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Уроки рисования на iPad

Обучение

Обучение цифровому рисованию на iPad в программе Procreate. Курсы, мастер-классы.

Рисуем пошагово в Procreate. Бесплатные мастер-классы

Скетч - кошечка. Мастер-класс

Скетч - кошечка

Мастер-класс Цветы Фуксии

Цветы Фуксии

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Базовый курс рисования в Procreate

Базовый курс рисования в Procreate

Курс содержит полную информацию о работе с программой.

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Онлайн-Курсы рисования на iPad

Полулярные Онлайн-Курсы рисования на iPad:

Базовый курс Procreate 2.0, «Pro Fashion иллюстрацию», «Скетч иллюстрация», «Pro Интерьерный cкетчинг», «Pro Создание Коллажей», «Леттеринг», «Pro Обработку Фото»

КУРСЫ АКАДЕМИИ

САЙТ АКАДЕМИИ

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Анонсы в школах

Онлайн-курс Ирины Климовой «Твоя первая пастель»

Пройдите онлайн-курс Ирины Климовой «Твоя первая пастель»:

Знакомимся с материалами:

сухая мягкая пастель,

специальная бумага,

пастельные карандаши;

Изучаем базовые приемы работы пастелью;

Разбираемся с основами цветовых и тональных соотношений;

Создаем настоящую пастельную картину!

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