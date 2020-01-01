Уроки рисования на iPad
Обучение
Обучение цифровому рисованию на iPad в программе Procreate. Курсы, мастер-классы.
Рисуем пошагово в Procreate. Бесплатные мастер-классы
Скетч - кошечка
Цветы Фуксии
Базовый курс рисования в ProcreateКурс содержит полную информацию о работе с программой.
Полулярные Онлайн-Курсы рисования на iPad:Базовый курс Procreate 2.0, «Pro Fashion иллюстрацию», «Скетч иллюстрация», «Pro Интерьерный cкетчинг», «Pro Создание Коллажей», «Леттеринг», «Pro Обработку Фото»
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