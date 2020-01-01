Где и как научиться рисовать
Проект "Рисуй"
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В ОСНОВЕ ПРОЕКТА - ОНЛАЙН ШКОЛА

Обучение

Живопись и графика. Правополушарное рисование. Китайская живопись.Роспись по дереву.
Мастер-класс по живописи Серебристый маяк

Мастер-класс "Серебристый маяк"

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Мастер-классы по живописи проекта РИСУЙ

Мастер-класс по живописи Пионы

Пионы

Мастер-класс по живописи Калитка

Калитка

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