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Проект "Рисуй"
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Проект-Рисуй
В ОСНОВЕ ПРОЕКТА - ОНЛАЙН ШКОЛА
Обучение
Живопись и графика. Правополушарное рисование. Китайская живопись.Роспись по дереву.
Мастер-класс "Серебристый маяк"
ПЕРЕЙТИ К МАСТЕР-КЛАССУ
Мастер-классы по живописи проекта РИСУЙ
Пионы
Полуденные маки
Калитка
Летний букет. Ромашки
Все материалы на сайте школы
Школа рисования Вероники Калачевой
Творческая Мастерская Марины Трушниковой
Проект-Рисуй
Художественная школа Милы Наумовой
Образовательный проект «Культура»
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