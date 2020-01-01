Художественная школа Мир Василька

Онлайн студия «Уроки Творчества»
реорганизованная в художественную школу для детей от 5 лет
«Мир Василька»
Обучение. Направления курсов
Хобби и увлечения, Рисование, Техники рукоделия, Воспитание и образование, Воспитание детей
После регистрации в школе вам будут доступны 6 бесплатных уроков
Курсы и тренинги проекта
Видеокурс «Школа маленьких художников»16 занятий видеокурса вашему ребенку, чтобы научить нарисовать все, что только ему захочется!
Видеокурс «Росточки творчества»С видео-уроками вы можете заниматься с ребенком от 3-х до 6 лет, не выходя из дома!
Помогите тем, кто хочет научиться рисовать. Нажмите на кнопки.
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