Где и как научиться рисовать
Художественная школа Мир Василька
Онлайн студия Уроки Творчества

Онлайн студия «Уроки Творчества»

реорганизованная в художественную школу для детей от 5 лет

«Мир Василька»

Обучение. Направления курсов

Хобби и увлечения, Рисование, Техники рукоделия, Воспитание и образование, Воспитание детей

После регистрации в школе вам будут доступны 6 бесплатных уроков

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Канал на ютубе "Рисуем с Васильком"

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Курсы и тренинги проекта

Видеокурс Школа маленьких художников

Видеокурс «Школа маленьких художников»

16 занятий видеокурса вашему ребенку, чтобы научить нарисовать все, что только ему захочется!

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Курс Росточки творчества

Видеокурс «Росточки творчества»

С видео-уроками вы можете заниматься с ребенком от 3-х до 6 лет, не выходя из дома!

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Видеокурсы

Курс лепки "Лепим пластилином, картины на картоне"

"Лепим пластилином, картины на картоне"

Курс рисования для детей Морское путешествие

Морское путешествие

Сайт школы

Помогите тем, кто хочет научиться рисовать. Нажмите на кнопки.

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