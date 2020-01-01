Творческое сообщество для детей, где они приобретают новые навыки, создают проекты и знакомятся с другими детьми, разделяющие их увлечения.

Сколько стоит Крафткид?

Вы можете попробовать Крафткид бесплатно! После бесплатной пробной версии вы начнете подписку по вашему выбору. Стоимость составляет 525-875 рублей в месяц в зависимости от количества детей в вашей семье