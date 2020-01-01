Онлайн-проект для детей и подростков
Творческие курсы и сообщество
О проекте
Творческое сообщество для детей, где они приобретают новые навыки, создают проекты и знакомятся с другими детьми, разделяющие их увлечения.
Сколько стоит Крафткид?
Вы можете попробовать Крафткид бесплатно! После бесплатной пробной версии вы начнете подписку по вашему выбору. Стоимость составляет 525-875 рублей в месяц в зависимости от количества детей в вашей семье
Курсы для развития творческих навыков
Пройдите регистрацию на сайте проекта «Крафткид» и получите доступ к курсам на 14 дней бесплатно.
Получите полный доступ к курсам онлайн-проекта «Крафткид»
Помогите тем, кто хочет научиться рисовать. Нажмите на кнопки.
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