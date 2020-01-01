Школа рисования для детей "Артлайнер"

Онлайн школа познавательного рисования
Обучение
Уроки для самостоятельного творчества детей с 4-6 лет, для совместного творчества детей с 4 лет и родителей, для семейного досуга
Предметы: Смешанная техника, Живописный коллаж, Красочная гуашь, Волшебная акварель
Пробные открытые уроки
Бесплатные уроки: 1. Морской великан, 2. Зачем утконосу клюв?, 3. Какие бывают коньки?, 4. Самая знаменитая русская игрушка, 5. Как дятлы спасают лес?
Популярные уроки, собранные по темам или техникам
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