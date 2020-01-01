Где и как научиться рисовать
Школа рисования для детей "Артлайнер"
Логотип школы рисования: Артлайнер

Онлайн школа познавательного рисования

Обучение

Уроки для самостоятельного творчества детей с 4-6 лет, для совместного творчества детей с 4 лет и родителей, для семейного досуга
Предметы: Смешанная техника, Живописный коллаж, Красочная гуашь, Волшебная акварель
Бесплатные уроки онлайн школы для детей; Артлайнер

Пробные открытые уроки

Бесплатные уроки: 1. Морской великан, 2. Зачем утконосу клюв?, 3. Какие бывают коньки?, 4. Самая знаменитая русская игрушка, 5. Как дятлы спасают лес?

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Курс; Экскурсия по школе Артлайнер

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Курс рисования и познавательные лекции для детей с 4 лет

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Курс: Легкий старт

Легкий старт

Курс: Познавательное рисование 1.0

Познавательное рисование 1.0

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