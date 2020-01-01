Где и как научиться рисовать
Уроки для детей школы Вероники Калачевой "Kalacheva Kids"
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Уроки рисования для детей и подростков школы Вероники Калачевой

Обучение

Уроки принесут пользу и будут интересны не только детям, но и родителям — сюжеты, техники, материалы — все это захватывающе преподносят лучшие авторы курсов школы.

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