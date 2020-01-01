КУРСЫ РИСОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В СТУДИЯХ МОСКВЫ И ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
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Шесть бесплатных мастер-классов
Курс Твоя первая акварель
— 5 уроков, раскрывающих основы техники;
— Рассказ о материалах: кистях, бумаге, красках;
— Изучение базовых приемов: легкий градиент, фактурные мазки, акценты;
— Основы цветовых и тональных соотношений.
БАЗОВЫЕ КУРСЫ ПО РИСОВАНИЮ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
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