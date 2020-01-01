Где и как научиться рисовать
МАРИНА ТРУШНИКОВА автор проекта

КУРСЫ РИСОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В СТУДИЯХ МОСКВЫ И ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ

Обучение

Онлайн-курсы. Мини-курсы. Детские курсы, Живые курсы

Шесть бесплатных мастер-классов

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Курс Твоя первая акварель

Курс Твоя первая акварель

— 5 уроков, раскрывающих основы техники;

— Рассказ о материалах: кистях, бумаге, красках;

— Изучение базовых приемов: легкий градиент, фактурные мазки, акценты;

— Основы цветовых и тональных соотношений.

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БАЗОВЫЕ КУРСЫ ПО РИСОВАНИЮ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Базовый курс рисования 2.0

Базовый курс рисования 2.0

Все онлайн курсы рисования

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Телефоны: 8 800 505-00-85, +7 495 109-0-600
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Адрес: Москва, Столярный переулок, д.3, к.18

 

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