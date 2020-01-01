Где и как научиться рисовать
МАРИНА ТРУШНИКОВА автор проекта
Мастерская Марины Трушниковой

ОБУЧЕНИЕ РИСОВАНИЮ - ОНЛАЙН ШКОЛА, КУРСЫ НА ВИДЕО, АРТ-ПУТЕШЕСТВИЯ

Обучение

Полезные статьи по рисованию. Мастер-классы рисования поэтапно. Видео по рисованию. Рассказы про АРТ-путешествия

Мастерская предлагает следующие бесплатные материалы

ДВА ВВОДНЫХ КУРСА ПО РИСОВАНИЮ

Курс Ключи Рисунка

Ключи Рисунка

ЖУРНАЛ “ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ”

ЖУРНАЛ “ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ”

В этом электронном журнале Вы найдете:

полезные советы, мастер-классы, практические статьи.

Журнал ориентирован на начинающих художников.

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Все курсы по рисованию от Марины Трушниковой

Курс акварели Марины Трушниковой "Зима"
Курс акварели Марины Трушниковой "Лето"

Каталог всех курсов М.Трушниковой

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