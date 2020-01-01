Мастерская Марины Трушниковой

ОБУЧЕНИЕ РИСОВАНИЮ - ОНЛАЙН ШКОЛА, КУРСЫ НА ВИДЕО, АРТ-ПУТЕШЕСТВИЯ
Обучение
Полезные статьи по рисованию. Мастер-классы рисования поэтапно. Видео по рисованию. Рассказы про АРТ-путешествия
Мастерская предлагает следующие бесплатные материалы
ДВА ВВОДНЫХ КУРСА ПО РИСОВАНИЮ
ЖУРНАЛ “ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ”
В этом электронном журнале Вы найдете:
полезные советы, мастер-классы, практические статьи.
Журнал ориентирован на начинающих художников.
Все курсы по рисованию от Марины Трушниковой
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